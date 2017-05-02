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Евгений Кузнецов: Перед третьим матчем с «Питтсбургом» мы говорили: неважно как, главное – победить

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о значении победы в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 OT).

«Мы понимали, насколько важной была игра. Мы уступили в двух матчах дома, и сегодня играли в гостях. По нашему настрою можно было понять, как мы хотели выиграть. В конце чуть-чуть не получилось, но в овертайме мы все-таки забили. Неважно каким способом, главное – выиграли.

Перед игрой мы говорили: неважно как, главное – победить. Мы выиграли. И все равно, как это произошло. Сегодня мы хорошо контролировали шайбу, показывали свой хоккей и были предельно сконцентрированы. Думаю, что сегодня мы должны были забить еще пару голов – пару раз шайба оказывалась на линии ворот», – приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, 25-летний российский нападающий набрал 2 (1+1) очка в третьем матче серии.

«Вашингтон» сократил отставание в серии (1-2). Четвертый матч пройдет 3 мая также в Питтсбурге.

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 2:3 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Уильямс, Овечкин), 13:05 (0:1 - бол.). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 49:46 (0:2). Малкин (Кессел, Шульц), 58:07 (1:2). Шульц (Куниц, Малкин), 58:55 (2:2). Шаттенкирк (Бэкстрём, Кузнецов), 63:13 (2:3 - бол.).

Место и дата

02 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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