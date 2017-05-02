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«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между «Олимпиакосом» и «Анадолу Эфес» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 87:78 в пользу «Олимпиакоса».

В составе победителей самым результативным стал Василис Спанулис, который набрал 22 очка. У «Анадолу Эфеса» с 11 очками самым результативным стал Джеди Осман. «Олимпиакос» выиграл серию со счетом 3-2 и вышел в «Финал четырех».

Напомним, что в «Финал четырех ранее вышли ЦСКА, «Фенербахче» и мадридский «Реал».

Евролига

1/4 финала

Матч

Олимпиакос - Анадолу Эфес - 87:78

Место и дата

02 мая 21:00, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 3-2

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