«Олимпиакос» обыграл «Анадолу Эфес» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между «Олимпиакосом»
и «Анадолу Эфес» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 87:78 в пользу
«Олимпиакоса».
В составе победителей самым результативным стал
Василис Спанулис, который набрал 22 очка. У «Анадолу Эфеса» с 11 очками самым
результативным стал Джеди Осман. «Олимпиакос» выиграл серию со счетом 3-2 и
вышел в «Финал четырех».
Напомним, что в «Финал четырех ранее вышли
ЦСКА, «Фенербахче» и мадридский «Реал».
Евролига
1/4 финала
Счет в серии – 3-2
Матч
Олимпиакос - Анадолу Эфес - 87:78
Место и дата
02 мая 21:00, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция
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