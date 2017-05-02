«Нэшвилл» вызвал Каменева из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» вызвал из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Владислава Каменева, сообщает официальный сайт «Предаторз».

Таким образом, 20-летний форвард сможет помочь «Нэшвиллу» в полуфинальном противостоянии Западной конференции против «Сент-Луиса». После трех матчей «Предаторз» ведут в серии до четырех побед со счетом 2-1.

Напомним, что Каменев в текущем сезоне НХЛ отыграл две встречи. В АХЛ россиянин отыграл 70 матчей, в которых набрал 51 (21+30) очко.