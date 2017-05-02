«Нэшвилл» вызвал Каменева из фарм-клуба
Клуб Национальной
хоккейной лиги «Нэшвилл» вызвал из своего фарм-клуба в АХЛ российского
нападающего Владислава Каменева, сообщает официальный сайт «Предаторз».
Таким образом,
20-летний форвард сможет помочь «Нэшвиллу» в полуфинальном противостоянии Западной
конференции против «Сент-Луиса». После трех матчей «Предаторз» ведут в серии до
четырех побед со счетом 2-1.
Напомним, что Каменев в текущем сезоне НХЛ отыграл две встречи. В АХЛ россиянин отыграл 70 матчей, в которых набрал 51 (21+30) очко.
Матч
Место и дата
03 мая 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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