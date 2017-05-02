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Владислав Наместников: После НХЛ на больших площадках есть пара секунд на раздумья

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Тампы» и сборной России Владислав Наместников рассказал о том, как себя чувствует на европейских площадках.

- На маленьких площадках решения приходится принимать сразу, мгновенно, -рассказал Наместников после тренировки сборной России. - А в Европе, на больших полянах всегда есть пара секунд, чтобы оценить ситуацию и принять самый оптимальный ход. Вот к этому надо приноровиться. Тут надо больше думать о партнерах, нельзя просто вбрасывать шайбу. В этом есть и плюсы, и минусы. Будем привыкать!

Напомним, что 3 мая сборная России вылетает в Кельн. А 5 мая наша команда стартует на турнире матчем со шведами.

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