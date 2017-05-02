Артем Фидлер: Думаю, я больше не подам руку Фернандешу

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер прокомментировал драку в концовке финального матча Кубка России против «Локомотива». Напомним, что «Локомотив» победил со счетом 2:0.

Напомним, что в результате драки у «Урала» были удалены Фидлер и Эдгар Манучарян, а у «Локомотива» - Ари и Джеферсон Фарфан. При этом драка началась с конфликта между Фидлером и Мануэлом Фернандешем.

«Это наше с ним (Фернандешем) дело. Некоторые иностранные игроки думают, что могут говорить все, что угодно. Подам ли ему руку? Думаю, нет», - цитирует Фидлера ТАСС.

«Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал. При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.

«Урал» впервые в своей истории играл в финале Кубка страны. Напомним, что на пути к финалу клуб из Екатеринбурга поступательно обыграл «Челябинск» (3:0, в гостях), пермский «Амкар» (1:1, 4:2-пен, в гостях), «Краснодар» (3:3, 4:3-пен, в гостях) и казанский «Рубин» (2:1, дома).

«Локомотив» также начал борьбу за Кубок России с 1/16 финала, поочередно одолев «Химки» (3:0, в гостях), самарские «Крылья Советов» (3:1, в гостях), «Тосно» (1:0, дома) и «Уфу» (1:0, дома).