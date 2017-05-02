Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу над «Атлетико»
Футболисты
мадридского «Реала» обыграли земляков из «Атлетико» в первом матче
полуфинального противостояния Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой «Реала» со счетом 3:0. На десятой минуте точный удар нанес португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду. Он же на 73-й минуте удвоил преимущество «Реала». Итоговый счет встречи также установил Роналду, оформивший хет-трик в конце второго тайма.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Ответный матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».
Напомним, что в
другом полуфинале встречаются «Монако» и итальянский «Ювентус». 3 мая эти
соперники встретятся в Монако, а 9 мая – в Турине.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)
Предупреждения:
Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция