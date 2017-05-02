Хет-трик Роналду принес «Реалу» победу над «Атлетико»

Футболисты мадридского «Реала» обыграли земляков из «Атлетико» в первом матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась победой «Реала» со счетом 3:0. На десятой минуте точный удар нанес португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду. Он же на 73-й минуте удвоил преимущество «Реала». Итоговый счет встречи также установил Роналду, оформивший хет-трик в конце второго тайма.

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Ответный матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».

Напомним, что в другом полуфинале встречаются «Монако» и итальянский «Ювентус». 3 мая эти соперники встретятся в Монако, а 9 мая – в Турине.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.