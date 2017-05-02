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Около 30 человек задержаны после матча «Урал» - «Локомотив»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Около 30 зрителей были задержаны после финального матча Кубка России в Сочи между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0). Об этом сообщили в местной полиции.

«Около 30 человек задержаны после матча «Локомотив» - «Урал», - цитирует представителя полиции «Р-Спорт».

«Локомотив» в седьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России. По этому числу «железнодорожники» сравнялись с ЦСКА. Чаще этих клубов в постсоветской истории никто Кубок России не завоевывал.  При этом нынешний наставник «Локомотива» Юрий Семин в пятый раз в своей карьере стал обладателем Кубка России в роли главного тренера команды.

«Урал» впервые в своей истории играл в финале Кубка страны. Напомним, что на пути к финалу клуб из Екатеринбурга поступательно обыграл «Челябинск» (3:0, в гостях), пермский «Амкар» (1:1, 4:2-пен, в гостях), «Краснодар» (3:3, 4:3-пен, в гостях) и казанский «Рубин» (2:1, дома).

«Локомотив» также начал борьбу за Кубок России с 1/16 финала, поочередно одолев «Химки» (3:0, в гостях), самарские «Крылья Советов» (3:1, в гостях), «Тосно» (1:0, дома) и «Уфу» (1:0, дома).

Матч

Урал - Локомотив - 0:2 (0:0)

Голы

Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари

Предупреждения:

Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет

Удаления:

Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

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