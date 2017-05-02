Самойленко перейдет в казанское «Динамо»

Владислав Фадеев: Шляховая еще не восстановилась от травмы, но в сборной на нее рассчитываем

Генеральный менеджер женской сборной России Владислав Фадеев сообщил, что центральная блокирующая Анастасия Шляховая еще окончательно не восстановилась после травмы, но продолжит подготовку к Кубку мира.