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Самойленко перейдет в казанское «Динамо»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская волейболистка Анастасия Самойленко перейдет из краснодарского «Динамо» в одноименный клуб из Казани, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на свой источник.

В составе краснодарского «Динамо» 26-летняя блокирующая победила в Кубке ЕКВ-2015/16. Самойленко также является чемпионкой Европы-2013 и участницей Олимпийских игр-2016 в составе сборной России.

В сезоне-2016/17 Анастасия Самойленко вошла в десятку лучших по результативным блокам в чемпионате России.

Казанское «Динамо» заняло второе место в суперлиге по итогам сезона и представит Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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