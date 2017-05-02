Самойленко перейдет в казанское «Динамо»
Российская волейболистка
Анастасия Самойленко перейдет из краснодарского «Динамо» в одноименный клуб из
Казани, сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на свой источник.
В составе
краснодарского «Динамо» 26-летняя блокирующая победила в Кубке ЕКВ-2015/16.
Самойленко также является чемпионкой Европы-2013 и участницей Олимпийских
игр-2016 в составе сборной России.
В сезоне-2016/17 Анастасия
Самойленко вошла в десятку лучших по результативным блокам в чемпионате России.
Казанское «Динамо»
заняло второе место в суперлиге по итогам сезона и представит Россию в Лиге
чемпионов в следующем сезоне.
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