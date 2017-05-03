Диего Симеоне: Футбол – чудесная игра, так что ничего еще не потеряно

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Первый тайм никому не удался. Обе команды ошибались в передачах, но «Реал» забил. У нас тоже был момент, однако Гамейро не забил Навасу, выйдя один на один.

После перерыва мы владели мячом, но ничего не смогли создать, и «Реал» здорово воспользовался свободными зонами.

Футбол - чудесная игра, так что ничего еще не потеряно. Я все еще верю, что мы можем победить.

Я сказал ребятам, что мы должны пройти через это, забыть об этом поражении. Это очень и очень сложно, но такое случается, это футбол. Мы будем сражаться до самого конца, до тех пор, пока не прозвучит финальный свисток в ответном матче.

Соперник был лучше и надо его поздравить. «Реал» воспользовался своими шансами. У нас важная игра в субботу. Потом подумаем, как использовать свои возможности в ответной встрече на следующей неделе», - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Напомним, победу «сливочным» принес Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. Ответный матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».