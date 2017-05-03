Диего Симеоне: Футбол – чудесная игра, так что ничего еще не потеряно
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне
прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в первом матче 1/2 финала Лиги
чемпионов.
«Первый тайм никому не удался. Обе команды ошибались в
передачах, но «Реал» забил. У нас тоже был момент, однако Гамейро не
забил Навасу, выйдя один на один.
После перерыва мы владели мячом, но ничего не смогли
создать, и «Реал» здорово воспользовался свободными зонами.
Футбол - чудесная игра, так что ничего еще не потеряно. Я все еще верю, что мы можем победить.
Я сказал ребятам, что мы должны пройти через это, забыть об этом поражении. Это очень и очень сложно, но такое случается, это футбол. Мы будем сражаться до самого конца, до тех пор, пока не прозвучит финальный свисток в ответном матче.
Соперник был лучше и надо его поздравить. «Реал» воспользовался своими шансами. У нас важная игра в субботу. Потом подумаем, как использовать свои возможности в ответной встрече на следующей неделе», - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Напомним, победу «сливочным» принес Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. Ответный матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».
Матч
Голы
Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)
Предупреждения:
Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция