Майкон: Для меня этот Кубок самый значимый
Полузащитник «Локомотива» Майкон прокомментировал победу над
«Уралом» (2:0) в финале Кубка России.
«Это мой второй Кубок. Когда я пришел в «Локомотив», сразу сказал, что хочу творить историю и выигрывать трофеи. Я очень рад. Для меня этот Кубок самый значимый. Я долго не играл, восстанавливался после травмы, а сейчас мы одержали победу!», - приводит слова Майкона официальный сайт железнодорожников.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция