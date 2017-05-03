Зинедин Зидан: Отлично знаем, как важны голы на чужом поле

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели классный матч. Забить три мяча нелегко. Мы открыли счет и превзошли соперника по моментам в первом тайме.

Рады тем, как сложилась игра. Здорово, что забили три мяча и при этом не пропустили. Отлично знаем, как важны голы на чужом поле

Ход матча и счет на табло скажет вам, как здорово мы сыграли. Но впереди ответный матч. Надо работать и бороться за финал. Уверен, что на поле «Атлетико» легко не будет.

Мы счастливы и можем наслаждаться успехом, но впереди еще долгий путь. Не думаю, что парни уже видят себя в финале.

Криштиану - прирожденный бомбардир. Он уникален. Все игроки были на высоте. Мы знали, что надо было делать, и сыграли так, как хотели.

Сегодня Иско играл роль десятки и отлично справился с задачей. Блестяще сыграли Асенсио и Лукас Васкес.

Но и в защите мы смотрелись не хуже, чем в нападении. Я доволен работой каждого игрока», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Напомним, победу «сливочным» принес Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. Ответный матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».