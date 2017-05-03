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Зинедин Зидан: Отлично знаем, как важны голы на чужом поле

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели классный матч. Забить три мяча нелегко. Мы открыли счет и превзошли соперника по моментам в первом тайме.

Рады тем, как сложилась игра. Здорово, что забили три мяча и при этом не пропустили. Отлично знаем, как важны голы на чужом поле

Ход матча и счет на табло скажет вам, как здорово мы сыграли. Но впереди ответный матч. Надо работать и бороться за финал. Уверен, что на поле «Атлетико» легко не будет.

Мы счастливы и можем наслаждаться успехом, но впереди еще долгий путь. Не думаю, что парни уже видят себя в финале.

Криштиану - прирожденный бомбардир. Он уникален. Все игроки были на высоте. Мы знали, что надо было делать, и сыграли так, как хотели.

Сегодня Иско играл роль десятки и отлично справился с задачей. Блестяще сыграли Асенсио и Лукас Васкес.

Но и в защите мы смотрелись не хуже, чем в нападении. Я доволен работой каждого игрока», - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Напомним, победу «сливочным» принес Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. Ответный матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».

Матч

Реал - Атлетико - 3:0 (1:0)

Голы

Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)

Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)

Предупреждения:

Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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