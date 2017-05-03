Маринато Гилерме: Если ты выходишь в финал, ты должен играть только на победу
Голкипер «Локомотива»
Маринато Гилерме прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в финале Кубка
России.
– После первого гола болельщики выбежали на поле. Это их
эмоции, но не стоило так делать. Все-таки матч продолжался и был сложным. Но
хорошо, что все сложилось удачно.
– Какой Кубок для тебя
важнее? Этот или 2015 года?
– Любой трофей важен. Если ты выходишь в финал, ты должен играть только на победу.
– Ты сейчас в
футболке Чорлуки.
- Да, я хочу поддержать Ведрана. Я понимаю, как сложно, когда получаешь серьезную травму. Чорлука не прилетел в Сочи, но все равно с нами.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция