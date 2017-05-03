Маринато Гилерме: Если ты выходишь в финал, ты должен играть только на победу

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.

– После первого гола болельщики выбежали на поле. Это их эмоции, но не стоило так делать. Все-таки матч продолжался и был сложным. Но хорошо, что все сложилось удачно.

– Какой Кубок для тебя важнее? Этот или 2015 года?

– Любой трофей важен. Если ты выходишь в финал, ты должен играть только на победу.

– Ты сейчас в футболке Чорлуки.

- Да, я хочу поддержать Ведрана. Я понимаю, как сложно, когда получаешь серьезную травму. Чорлука не прилетел в Сочи, но все равно с нами.