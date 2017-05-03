Роналду признан лучшим игроком матча «Реал» - «Атлетико»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), сообщает официальный сайт УЕФА.

32-летний португальский форвард оформил хет-трик в ворота «матрасников».

Ох, что за ночка, Криштиану, что за ночка... Бомбардир на годы и десятилетия!

⚽️⚽️⚽️🌪🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ibG4Qx6Mf4 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 мая 2017 г.

Стоит отметить, что Криштиану первым в истории ЛЧ оформил хет-трик в двух матчах плей-офф кряду.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Добавим, что Роналду стал первым, кому удалось оформить хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов, со времен достижения Левандовски в сезоне 2012/13.

7:7 - по хет-трикам в #ЛигаЧемпионов у Роналду и Месси полное равенство. А вот по общему числу голов Роналду впередиhttps://t.co/3o7NpkPQmO pic.twitter.com/h1A50yL8zV — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 мая 2017 г.

Ответный матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».