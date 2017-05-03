Роналду признан лучшим игроком матча «Реал» - «Атлетико»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком
первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), сообщает
официальный сайт УЕФА.
32-летний португальский форвард оформил хет-трик в ворота «матрасников».
Ох, что за ночка, Криштиану, что за ночка... Бомбардир на годы и десятилетия!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 мая 2017 г.
⚽️⚽️⚽️🌪🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ibG4Qx6Mf4
Стоит отметить, что Криштиану первым в истории ЛЧ оформил хет-трик в двух матчах плей-офф кряду.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Добавим, что Роналду стал первым, кому удалось оформить хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов, со времен достижения Левандовски в сезоне 2012/13.
7:7 - по хет-трикам в #ЛигаЧемпионов у Роналду и Месси полное равенство. А вот по общему числу голов Роналду впередиhttps://t.co/3o7NpkPQmO pic.twitter.com/h1A50yL8zV— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 мая 2017 г.
Ответный матч между «Атлетико» и «Реалом» пройдет 10 мая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон».
Матч
Голы
Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)
Предупреждения:
Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция