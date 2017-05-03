Илья Сорокин: Помню Капризова еще по школе. Бегал такой маленький, толстенький

Голкипер сборной России и ЦСКА Илья Сорокин поделился воспоминаниями о своем новом одноклубнике – Кирилле Капризове.

- Что слышно из ЦСКА? Знаете, кто вас будет тренировать в следующем сезоне?

- Вот тут у меня инсайдов нет. Все новости только из интернета узнаю.

- Про Капризова тоже из СМИ узнали?

- Да, но уже его поздравил! Сразу написал «Поздравляю с переходом!».

- Вы же с Кириллом земляки - оба из Новокузнецка и карьеру начинали в «Металлурге».

- Да и в школу одну ходили. Только он был на два года младше. Так что знакомы с детства. Помню, бегал такой маленький, толстенький (смеется).

Напомним, что 3 мая сборная России вылетает в Кельн. А 5 мая наша команда стартует на турнире матчем со шведами.