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Илья Сорокин: Помню Капризова еще по школе. Бегал такой маленький, толстенький

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер сборной России и ЦСКА Илья Сорокин поделился воспоминаниями о своем новом одноклубнике – Кирилле Капризове.

- Что слышно из ЦСКА? Знаете, кто вас будет тренировать в следующем сезоне?
- Вот тут у меня инсайдов нет. Все новости только из интернета узнаю.

- Про Капризова тоже из СМИ узнали?
- Да, но уже его поздравил! Сразу написал «Поздравляю с переходом!».

- Вы же с Кириллом земляки - оба из Новокузнецка и карьеру начинали в «Металлурге».
- Да и в школу одну ходили. Только он был на два года младше. Так что знакомы с детства. Помню, бегал такой маленький, толстенький (смеется).

Напомним, что 3 мая сборная России вылетает в Кельн. А 5 мая наша команда стартует на турнире матчем со шведами.

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