Алексей Миранчук: Хочу поблагодарить болельщиков, которые творили что-то сумасшедшее
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал
победу над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.
«Всех с победой! Особенно хочу поблагодарить болельщиков, которые творили что-то сумасшедшее. Спасибо им! В концовке понимал, что защитникам «Урала» уже тяжело, что они бьются из последних сил. Поэтому, когда появился момент, нужно было сконцентрироваться и исполнить», - приводит слова Миранчука официальный сайт железнодорожников.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция