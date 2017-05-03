Алексей Миранчук: Хочу поблагодарить болельщиков, которые творили что-то сумасшедшее

читайте также

Маринато Гилерме: Если ты выходишь в финал, ты должен играть только на победу Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.

Майкон: Для меня этот Кубок самый значимый Полузащитник «Локомотива» Майкон прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.

Юрий Семин: Я остаюсь в «Локомотиве»! «Советский спорт» передает слова главных героев Кубка России после финала.

Соломон Кверквелия: В следующем сезоне хочу бороться за победу в чемпионате в России с «Локомотивом» Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился впечатлениями после финального матча Кубка России против «Урала». Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

Около 30 человек задержаны после матча «Урал» - «Локомотив» Около 30 зрителей были задержаны после финального матча Кубка России в Сочи между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0). Об этом сообщили в местной полиции.

Артем Фидлер: Думаю, я больше не подам руку Фернандешу Полузащитник «Урала» Артем Фидлер прокомментировал драку в концовке финального матча Кубка России против «Локомотива». Напомним, что «Локомотив» победил со счетом 2:0.

Помогите молодому отцу победы в Кубке материально! Колонка Юрия Цыбанева Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о потенциале Юрия Семина и о перспективах «Локомотива» в статусе обладателя Кубка России.

Виталий Денисов: Мы старались глушить контратаки «Урала», и у нас это получилось Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился впечатлениями после финала Кубка России против «Урала». Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

Павлюченко обматерил Ари после финала Кубка России Нападающий «Урала» Роман Павлюченко нецензурно выругался в адрес форварда «Локомотива» Ари после финального матча Кубка России. Напомним, что «Локомотив» победил со счетом 2:0.

Григорий Иванов: Драки не красят футбол, но ничего страшного не произошло Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов считает, что драка между футболистами «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России, конечно, не красит российский футбол, но ничего страшного здесь не произошло.

Виталий Мутко: В финале все было как на хорошей свадьбе Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями после финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом». Напомним, что «Локомотив» победил со счетом 2:0.

Александр Тарханов: В финале сказался опыт «Локомотива» Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями после финального матча Кубка России против «Локомотива». Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

Виталий Мутко: Драка фанатов в присутствии представителя ФИФА - не очень хорошо для России Президент Российского футбольного союза (РФС) и глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко признал, что драка фанатов на финальном матче Кубка России, на котором было много международных наблюдателей, включая директора департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колина Смита, это не очень хорошо для России.

«Все было как на хорошей свадьбе!». Цитаты финала Кубка России «Советский спорт» собрал цитаты главных героев сочинского финала Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом».

Анатолий Мещеряков: С Ари и Фарфаном будет очень жесткий разговор после драки в финале Кубка России Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал драку игроков во время финального матча Кубка России против «Урала» (2:0). Он пообещал жесткий разговор Ари и Джефферсону Фарфану.

Анатолий Мещеряков: Вопрос по контракту Семина будет решаться в конце сезона Председатель совета директоров футбольного «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что вопросы по контракту главного тренера команды Юрия Семина будут решаться в конце сезона.

Путь «Локомотива» к Кубку России Футболисты «Локомотива» во вторник обыграли «Урал» и в седьмой раз в своей истории завоевали Кубок России. «Советский спорт» вспоминает путь «железнодорожников» к трофею.

Дмитрий Тарасов: Драка? Это футбол, здесь играют мужики Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после победы над «Уралом» в финальном матче Кубка России высказал мнение о массовой драке с участием футболистов, которая вспыхнула в компенсированное ко второму тайму время.

«Локомотив» в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги Европы Московский «Локомотив», обыграв «Урал» в финальном матче Кубка России-2016/2017, обеспечил себе право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.