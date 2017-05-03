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Алексей Миранчук: Хочу поблагодарить болельщиков, которые творили что-то сумасшедшее

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.

«Всех с победой! Особенно хочу поблагодарить болельщиков, которые творили что-то сумасшедшее. Спасибо им! В концовке понимал, что защитникам «Урала» уже тяжело, что они бьются из последних сил. Поэтому, когда появился момент, нужно было сконцентрироваться и исполнить», - приводит слова Миранчука официальный сайт железнодорожников.

Матч

Урал - Локомотив - 0:2 (0:0)

Голы

Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари

Предупреждения:

Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет

Удаления:

Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

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