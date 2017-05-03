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Константин Генич: Давненько мне не приходилось видеть такой цельной игры «Реала»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре мадридского «Реала» в первой встрече с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Давненько мне не приходилось видеть такой цельной игры «сливочных» под руководством Зинедина Зидана. Если сравнивать матч с «Атлетико» с игрой против «Баварии» – это был совершенно другой «Мадрид», который понимал, что ему нужно делать. 

К тому же, «матрасники» к матчу с «Реалом» оказались не готовы как физически, так и тактически. Очевидно, команде Симеоне не хватало резкости, игроки аргентинского специалиста очень много проигрывали борьбы в первом тайме. Вообще, «Атлетико» хорош тогда, когда у него все работает, как единый механизм.

При этом, надо понимать, что «Реал» превосходит своего соперника по составу, а ведь еще и Криштиану Роналду разошелся на стадии плей-офф», – сказал Генич корреспонденту «Советского спорта».

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Матч

Реал - Атлетико - 3:0 (1:0)

Голы

Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)

Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)

Предупреждения:

Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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