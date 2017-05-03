Константин Генич: Давненько мне не приходилось видеть такой цельной игры «Реала»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре мадридского «Реала» в первой встрече с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Давненько мне не приходилось видеть такой цельной игры «сливочных» под руководством Зинедина Зидана. Если сравнивать матч с «Атлетико» с игрой против «Баварии» – это был совершенно другой «Мадрид», который понимал, что ему нужно делать.

К тому же, «матрасники» к матчу с «Реалом» оказались не готовы как физически, так и тактически. Очевидно, команде Симеоне не хватало резкости, игроки аргентинского специалиста очень много проигрывали борьбы в первом тайме. Вообще, «Атлетико» хорош тогда, когда у него все работает, как единый механизм.

При этом, надо понимать, что «Реал» превосходит своего соперника по составу, а ведь еще и Криштиану Роналду разошелся на стадии плей-офф», – сказал Генич корреспонденту «Советского спорта».

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