Константин Генич: Мы видели матч «Барселона» – «ПСЖ», но «Реал» не изменится за восемь дней
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил шансы мадридского «Атлетико» на выход в финал Лиги чемпионов после поражения от «Реала» в первом полуфинальном матче.
– Мы видели, как «Барселона» выиграла у «ПСЖ» со счетом 6:1, но настолько сегодня хорош был «Реал»... Не знаю, что должно произойти за восемь дней, чтобы команда Зидана серьезно изменилась.
Да, это будет исторический матч – последнее дерби на «Висенте Кальдерон» и последний матч в Лиге чемпионов. Даже если «матрасники» не пройдут в финал, они обязательно «хлопнут дверью». Конечно, команда Симеоне постарается обыграть «Реал», но вряд ли это будет тот счет, который позволит «Атлетико» выйти следующую стадию, – считает Генич.
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Матч
Голы
Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)
Предупреждения:
Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
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