Константин Генич: Мы видели матч «Барселона» – «ПСЖ», но «Реал» не изменится за восемь дней

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил шансы мадридского «Атлетико» на выход в финал Лиги чемпионов после поражения от «Реала» в первом полуфинальном матче.



– Мы видели, как «Барселона» выиграла у «ПСЖ» со счетом 6:1, но настолько сегодня хорош был «Реал»... Не знаю, что должно произойти за восемь дней, чтобы команда Зидана серьезно изменилась.

Да, это будет исторический матч – последнее дерби на «Висенте Кальдерон» и последний матч в Лиге чемпионов. Даже если «матрасники» не пройдут в финал, они обязательно «хлопнут дверью». Конечно, команда Симеоне постарается обыграть «Реал», но вряд ли это будет тот счет, который позволит «Атлетико» выйти следующую стадию, – считает Генич.



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