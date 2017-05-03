Неманья Пейчинович: В перерыве Семин попросил больше бегать и открываться в середине поля

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.

– Эта игра была для нас тяжела именно психологически, ведь три встречи до этого мы не могли выиграть, – приводит слова серба «Матч ТВ». – Финал безусловно получился сложным. Но мы проявили свой характер. Спасибо за поддержку нашим болельщикам. Сейчас мы будем отдыхать.

– Что сказал Юрий Семин в перерыве? Команда во втором тайме явно быстрее забегала.

– Он попросил больше бегать, открываться в середине поля. Мы знали, что моменты у нас будут. Так оно и получилось. Могли еще один забить. Прекрасный шанс был у Мануэла Фернандеша. А вообще хороший счет.