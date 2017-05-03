Неманья Пейчинович: В перерыве Семин попросил больше бегать и открываться в середине поля
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал
победу над «Уралом» (2:0) в финале Кубка России.
– Эта игра была для нас тяжела именно психологически, ведь
три встречи до этого мы не могли выиграть, – приводит слова серба «Матч ТВ». – Финал безусловно получился сложным. Но мы
проявили свой характер. Спасибо за поддержку нашим болельщикам. Сейчас мы будем
отдыхать.
– Что сказал Юрий Семин
в перерыве? Команда во втором тайме явно быстрее забегала.
– Он попросил больше бегать, открываться в середине поля. Мы знали, что моменты у нас будут. Так оно и получилось. Могли еще один забить. Прекрасный шанс был у Мануэла Фернандеша. А вообще хороший счет.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция