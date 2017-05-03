Принято решение о присвоении Иванову и Тарханову звания «Почетный гражданин Свердловской области»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин Свердловской области» президенту футбольного клуба «Урал» Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову, об этом глава региона заявил после матча «Урал» — «Локомотив» (0:2) в финале Кубка России.

- Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг, - приводит слова Куйвашева официальный сайт губернатора Свердловской области. - Сегодня за вас болели не только уральцы. Многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Футбольный клуб «Урал» приобрел огромное число фанатов по всей стране. И это очень важно.

Спасибо вам большое — искреннее, человеческое! Мы вас очень любим. И неважно, что мы сегодня проиграли. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен.

Стоит отметить, что футболисты «Урала» будут удостоены награды «За заслуги перед Свердловской областью».

- Самое главное, мы понимаем, что мы — команда, а значит у нас все получится. И мы еще не один раз будем играть в финале. И обязательно победим! Ура!, — заключил лидер региона.