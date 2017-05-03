Принято решение о присвоении Иванову и Тарханову звания «Почетный гражданин Свердловской области»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение
о присвоении звания «Почетный гражданин Свердловской области» президенту
футбольного клуба «Урал» Григорию Иванову и главному тренеру команды
Александру Тарханову, об этом глава региона заявил после матча «Урал»
— «Локомотив» (0:2) в финале Кубка России.
- Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали
все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий
спортивный подвиг, - приводит слова Куйвашева официальный сайт губернатора
Свердловской области. - Сегодня за вас болели не только уральцы. Многие-многие
люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Футбольный клуб
«Урал» приобрел огромное число фанатов по всей стране. И это очень
важно.
Спасибо вам большое — искреннее, человеческое! Мы вас очень
любим. И неважно, что мы сегодня проиграли. Мы выиграем в следующий раз.
Обязательно. Я в этом уверен.
Стоит отметить, что футболисты «Урала» будут
удостоены награды «За заслуги перед Свердловской областью».
- Самое главное, мы понимаем, что мы — команда, а значит у нас все получится. И мы еще не один раз будем играть в финале. И обязательно победим! Ура!, — заключил лидер региона.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция