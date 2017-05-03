Видео дня: Анимационный обзор Гран-при России
Предлагаем вашему вниманию анимационный обзор российского
этапа Формулы-1, который прошел с 28 по 30 апреля в Сочи.
Победителем гонки стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второй – Себастьян Феттель («Феррари»), его партнер по команде Кими Райкконен замкнул тройку лидеров.
Российский пилот «Торо Россо»
Даниил Квят финишировал 12-м.
Напомним, следующий этап «Королевских гонок» пройдет в
испанской Барселоне с 12 по 14 мая.
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