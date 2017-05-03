Ари: Фидлер ударил Фарфана, я не смог это стерпеть

Нападающий «Локомотива» Ари после победы (2:0) над «Уралом» в финале Кубка Росси рассказал о своем участии в потасовке, которая возникла между футболистами концовке матча.

«Мне сложно объяснить ситуацию, потому что я четко могу выражать свои мысли по-русски лишь на футбольном поле. Могу сказать, что Артем Фидлер ударил Джефферсона Фарфана, я не смог это стерпеть, – приводит слова Ари «Матч ТВ».

Напомним, в концовке матча произошла потасовка между футболистами команд, в результате главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил с полня Ари, Фидлера, Фарфана, а также Эдгара Манучаряна.

После игры нападающий «Урала» Роман Павлюченко нецензурно выругался в адрес Ари.