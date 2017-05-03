Ари: Фидлер ударил Фарфана, я не смог это стерпеть
Нападающий «Локомотива» Ари после победы (2:0) над «Уралом»
в финале Кубка Росси рассказал о своем участии в потасовке, которая возникла
между футболистами концовке матча.
«Мне сложно объяснить ситуацию, потому что я четко могу
выражать свои мысли по-русски лишь на футбольном поле. Могу сказать, что Артем
Фидлер ударил Джефферсона Фарфана, я не смог это стерпеть, – приводит слова Ари
«Матч ТВ».
Напомним, в концовке матча произошла потасовка между
футболистами команд, в результате главный арбитр встречи Алексей Николаев
удалил с полня Ари, Фидлера, Фарфана, а также Эдгара Манучаряна.
После игры нападающий «Урала» Роман Павлюченко нецензурно выругался в адрес Ари.
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция