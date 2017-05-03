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Ари: Фидлер ударил Фарфана, я не смог это стерпеть

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий «Локомотива» Ари после победы (2:0) над «Уралом» в финале Кубка Росси рассказал о своем участии в потасовке, которая возникла между футболистами концовке матча.

«Мне сложно объяснить ситуацию, потому что я четко могу выражать свои мысли по-русски лишь на футбольном поле. Могу сказать, что Артем Фидлер ударил Джефферсона Фарфана, я не смог это стерпеть, – приводит слова Ари «Матч ТВ».

Напомним, в концовке матча произошла потасовка между футболистами команд, в результате главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил с полня Ари, Фидлера, Фарфана, а также Эдгара Манучаряна.

После игры нападающий «Урала» Роман Павлюченко нецензурно выругался в адрес Ари.

Матч

Урал - Локомотив - 0:2 (0:0)

Голы

Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари

Предупреждения:

Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет

Удаления:

Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция

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