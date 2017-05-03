Леонарду Жардим: Думаю, мы забьем на стадионе «Ювентуса»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У «Ювентуса» есть дух победителей. Это хорошо организованная команда с физически мощной обороной. У него сильная атака, которой нужно всего пару моментов, чтобы забить гол. «Ювентус» - хладнокровная команда, которая к тому же очень хороша при «стандартах». Против нее очень тяжело обороняться.

Думаю, мы забьем на стадионе «Ювентуса». Мы уже забивали по три мяча в Дортмунде и Манчестере, а в Лондоне забили два «Тоттенхэму». Эти клубы больше ориентированы на атаку и менее сконцентрированы на обороне. Нам нужно уделить внимание переходным фазам в атаке и обороне», - приводит слова Жардима официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Монако» - «Ювентус» состоится сегодня, 3 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.