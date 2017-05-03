Леонарду Жардим: Думаю, мы забьем на стадионе «Ювентуса»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился
ожиданиями от предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.
«У «Ювентуса» есть дух победителей. Это хорошо
организованная команда с физически мощной обороной. У него сильная атака,
которой нужно всего пару моментов, чтобы забить гол. «Ювентус» -
хладнокровная команда, которая к тому же очень хороша при
«стандартах». Против нее очень тяжело обороняться.
Думаю, мы забьем на стадионе «Ювентуса». Мы уже
забивали по три мяча в Дортмунде и Манчестере, а в Лондоне забили два
«Тоттенхэму». Эти клубы больше ориентированы на атаку и менее
сконцентрированы на обороне. Нам нужно уделить внимание переходным фазам в
атаке и обороне», - приводит слова Жардима официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч «Монако» - «Ювентус» состоится сегодня, 3
апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция