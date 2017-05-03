«Рейнджерс» обыграл «Оттаву» и сократи отставание в серии
В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс»
на домашнем льду обыграл «Оттаву» со счетом 4:1.
В составе победителей голами отметились Матс Цуккарелло,
Михаэль Грабнер, Рик Нэш и Оскар Линдберг, а у гостей единственную шайбу забросил
Жан-Габриэль Пажо.
В серии до четырех побед «Рейнджерс» сократили отставание – 1-2. Четвертый матч противостояния состоится 5 мая и пройдет также в Нью-Йорке.
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