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Петер Бос: Чтобы пробиться в финал ЛЕ, нужно показать топовый футбол

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы против «Лиона».

«В полуфиналах участвуют только сильные команды. «Лион» однозначно подходит под это определение, как и «Аякс». Чтобы пробиться в финал, нам нужно продемонстрировать свой топовый футбол в обоих матчах, и именно это мы планируем сделать.

Борьба за золото чемпионата Нидерландов не отвлекает нас от Лиги Европы, ведь с этой ситуацией мы сталкиваемся на протяжении всего сезона. В заключительные недели ничего не изменится. Должны отдать все силы, чтобы завершить сезон на высоте. Финальный отрезок начинается именно с этого матча в Лиге Европы», - приводит слова Боса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Аякс» - «Лион» состоится сегодня, 3 мая и начнется в 19:45 по московскому времени.

Матч

Аякс - Лион

Место и дата

03 мая 19:45, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция

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