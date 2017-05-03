Петер Бос: Чтобы пробиться в финал ЛЕ, нужно показать топовый футбол
Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился
ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы против «Лиона».
«В полуфиналах участвуют только сильные команды.
«Лион» однозначно подходит под это определение, как и
«Аякс». Чтобы пробиться в финал, нам нужно продемонстрировать свой
топовый футбол в обоих матчах, и именно это мы планируем сделать.
Борьба за золото чемпионата Нидерландов не отвлекает нас от
Лиги Европы, ведь с этой ситуацией мы сталкиваемся на протяжении всего сезона.
В заключительные недели ничего не изменится. Должны отдать все силы, чтобы
завершить сезон на высоте. Финальный отрезок начинается именно с этого матча в
Лиге Европы», - приводит слова Боса официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч «Аякс» - «Лион» состоится сегодня, 3 мая и начнется в 19:45 по московскому времени.
Матч
Место и дата
03 мая 19:45, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция