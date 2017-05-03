Петер Бос: Чтобы пробиться в финал ЛЕ, нужно показать топовый футбол

Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы против «Лиона».

«В полуфиналах участвуют только сильные команды. «Лион» однозначно подходит под это определение, как и «Аякс». Чтобы пробиться в финал, нам нужно продемонстрировать свой топовый футбол в обоих матчах, и именно это мы планируем сделать.

Борьба за золото чемпионата Нидерландов не отвлекает нас от Лиги Европы, ведь с этой ситуацией мы сталкиваемся на протяжении всего сезона. В заключительные недели ничего не изменится. Должны отдать все силы, чтобы завершить сезон на высоте. Финальный отрезок начинается именно с этого матча в Лиге Европы», - приводит слова Боса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Аякс» - «Лион» состоится сегодня, 3 мая и начнется в 19:45 по московскому времени.