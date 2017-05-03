Ники Лауда: Алонсо наделал много ошибок
Не исполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда
прокомментировал неудачи пилот «Макларен» Фернандо Алонсо.
«Алонсо быстр, агрессивен, на трассе он лучший. Но порой
гонщики принимают неправильные решения, а Алонсо наделал много ошибок. Он
слишком рано ушел из «Феррари» и решил перейти в «Макларен», хотя о проблемах с
разработкой силовых установок «Хонда» тогда было уже известно», - приводит
слова Лауды F1news.
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