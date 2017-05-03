Боровский уволен с поста главного тренера минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский отправлен
в отставку, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
61-летний специалист возглавил «Динамо» в июле минувшего
года, сменив на этом посту серба Вука Рашавича.
Под руководством Боровского минский клуб набрал девять очков
после пяти туров чемпионата Белоруссии и занимает пятое место в турнирной
таблице.
Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен тренер дублирующего состава Сергей Гуренко, а должность тренера дубля занял Мустыгин Михаил.
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