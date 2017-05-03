Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс4 : 1Оттава
Футбол  Аякс- : -Лион
Хоккей  Нэшвилл0 : 0Сент-Луис
Футбол  Монако- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Боровский уволен с поста главного тренера минского «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский отправлен в отставку, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

61-летний специалист возглавил «Динамо» в июле минувшего года, сменив на этом посту серба Вука Рашавича.

Под руководством Боровского минский клуб набрал девять очков после пяти туров чемпионата Белоруссии и занимает пятое место в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен тренер дублирующего состава Сергей Гуренко, а должность тренера дубля занял Мустыгин Михаил. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Казахский Зидан, липецкий Месси: 5 случаев, когда ребенка назвали в честь кумираКазахский Зидан, липецкий Месси: 5 случаев, когда ребенка назвали в честь кумираВ казахстанском городе Атырау родители назвали сына в честь великого француза, но этот случай стал далеко не первым.Василий Лукичев: На последнем сборе «Тосно» набирал кондиции к матчу с «Локомотивом»Вратарь «Тосно» Василий Лукичев поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче против минского «Динамо» (3:0).«Тосно» сыграет три контрольных матча на третьем сборе в Турции«Тосно» назвало своих соперников по товарищеским матчам на третьем тренировочном сборе, который начнется в Турции 15 февраля.«Сибирь» уступила минскому «Динамо»«Сибирь» дома уступила минскому «Динамо» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.День в истории. Сергею Алейникову – 55!День в истории. Сергею Алейникову – 55!Сегодня исполняется 55 лет бывшему полузащитнику минского «Динамо», туринского «Ювентуса» и сборной СССР Сергею Алейникову.Деннис Лахтер: Соловьев хочет уехать за границу, но оттуда нет конкретикиФутбольный агент Деннис Лахтер, представляющий интересы экс-полузащитника «Динамо» и «Зенита» Ивана Соловьева, опроверг информацию о том, что его клиент отправился на просмотр в минское «Динамо».Сергей Макаров: Хочется остаться и играть за «Локомотив», но если надо, я готов еще поездить по арендамПолузащитник минского «Динамо» Сергей Макаров, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», заявил, что нацелен на возвращение в российский клуб.Сергей Игнатович: Минское «Динамо» должно было побеждать «Сент-Патрикс», ирландцы только раз ударили по воротамГолкипер минского «Динамо» Сергей Игнатович поделился впечатлениями после домашнего матча против ирландского «Сент-Патрикса» во втором раунде квалификации Лиги Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Вук Рашович: Уверен, минское «Динамо» пройдет «Сент-Патрикс»Главный тренер минского «Динамо» Вук Рашович поделился впечатлениями после домашнего матча против ирландского «Сент-Патрикса» во втором раунде квалификации Лиги Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Минское «Динамо» подписало полузащитника «Металлиста» НойокаУкраинский полузащитник Александр Нойок перешел из «Металлиста» в минское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт минского клуба.Агент: Бечирай уже во вторник может стать игроком московского «Динамо»Нападающий минского «Динамо» и сборной Черногории Фатош Бечирай проходит медицинское обследование в московском «Динамо» и уже во вторник может подписать контракт с российским клубом.Нападающий минского «Динамо» Бечирай может перейти в московское «Динамо»Форвард минского «Динамо» Фатош Бечирай может сменить клубную прописку, сообщает Vijesti.Полузащитник Никита Корзун перешел из минского «Динамо» в киевское20-летний полузащитник молодежной сборной Беларуси Никита Корзун, ранее выступавший за минское «Динамо» подписал контракт с «Динамо» (Киев). Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба.Дмитрий Верховцов близок к переходу в минское «Динамо»Защитник сборной Беларуси Дмитрий Верховцов, выставленный на трансфер «Уфой», близок к переходу в минское «Динамо», сообщает Sportbox.ru.Милевский может продолжить карьеру в ЮАРФутболист продолжает искать новый клубГуренко возглавит вторую команду минского «Динамо»Бывший полузащитник московского «Локомотива» 43-летний Сергей Гуренко возглавит вторую команду минского «Динамо». Об этом сообщает издание «Прессбол».Агент Милевского: Вопрос со следующим клубом Артема должен решиться к середине следующей неделиБудущее экс-нападающего сборной Украины Артема Милевского должно определиться к середине следующей недели. Об этом заявил его агент Александр Панков.Милевский заинтересовал минское «Динамо»Форвард Артем Милевский, имеющий украинское гражданство, может продолжить карьеру в минском «Динамо».Сергей Гуренко стал тренером юношеской команды минского «Динамо»Белорусский специалист Сергей Гуренко приступил к работе с юношеской командой минского «Динамо», игроки которой в следующем сезоне должны составить костяк дублирующего состава, сообщает «Прессбол».Вадим Евсеев: Отговаривал Сычева от перехода в минское «Динамо», это не его уровеньЭкс-футболист «Спартака» и «Локомотива», ныне работающий тренером «Амкара» Вадим Евсеев рассказал, как отговаривал нападающего Дмитрия Сычева от перехода в минское «Динамо».
Футбол
Форвард «Канелаша» дисквалифицирован на 4 года за удар коленом по лицу арбитра (видео)
Футбол
Константин Генич: Давненько мне не приходилось видеть такой цельной игры «Реала»
Футбол
Зинедин Зидан: Отлично знаем, как важны голы на чужом поле
Футбол
Диего Симеоне: Футбол – чудесная игра, так что ничего еще не потеряно
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика