Боровский уволен с поста главного тренера минского «Динамо»

Сергей Макаров: Хочется остаться и играть за «Локомотив», но если надо, я готов еще поездить по арендам

Полузащитник минского «Динамо» Сергей Макаров, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», заявил, что нацелен на возвращение в российский клуб.