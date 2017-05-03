«Бостон» удвоил преимущество в серии, победив «Вашингтон»
Во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Бостон»
на домашней площадке в овертайме переиграл «Вашингтон» со счетом 129:119
(29:42, 35:25, 20:22, 30:25, 15:5).
Самым результативным стал защитник «Селтикс» Айзейя Томас, в
его активе 53 очка, 4 побора и 4 передачи, а у гостей больше всех очков набрал
Джон Уолл – 40.
В серии до четырех побед «Бостон» удвоил свое преимущество – 2-0. Третий матч противостояния состоится 5 мая в столице США.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Второй раунд
Второй матч
Матч
Место и дата
03 мая 03:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
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