«Бостон» удвоил преимущество в серии, победив «Вашингтон»

Во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Бостон» на домашней площадке в овертайме переиграл «Вашингтон» со счетом 129:119 (29:42, 35:25, 20:22, 30:25, 15:5).

Самым результативным стал защитник «Селтикс» Айзейя Томас, в его активе 53 очка, 4 побора и 4 передачи, а у гостей больше всех очков набрал Джон Уолл – 40.

В серии до четырех побед «Бостон» удвоил свое преимущество – 2-0. Третий матч противостояния состоится 5 мая в столице США.

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