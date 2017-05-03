Кросби, Макдэвид и Бернс претендуют на «Тед Линдсей Эворд»
Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов
на престижную премию «Тед Линдсей Эворд», которая вручается лучшему хоккеисту
сезона по итогам голосования членов профсоюза хоккеистов.
В число номинатов попали: Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс.
The finalists for the 2016-17 Ted Lindsay Award are: Brent Burns, Sidney Crosby, & Connor McDavid. https://t.co/u03S3lQ7v3 #TLA #NHLAwards pic.twitter.com/n8HXcp8Og4— NHLPA (@NHLPA) 2 мая 2017 г.
Кросби – лучший снайпер регулярного чемпионата, забросив 44
шайбы, 20-летний Макдэвид, набравший 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82
матчах, помог своей команде выйти в плей-офф впервые с 2006 года, а Бернс стал
лучшим защитником с 29-ю голами и 76-ю очками в 82-х матчах. Также он занял
первое место по количеству бросков (320) - впервые с сезона 1994-95 это сделал
защитник.
Победитель будет объявлен 21 июня на церемонии вручения
индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.