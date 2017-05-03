Кросби, Макдэвид и Бернс претендуют на «Тед Линдсей Эворд»

Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную премию «Тед Линдсей Эворд», которая вручается лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования членов профсоюза хоккеистов.

В число номинатов попали: Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс.

Кросби – лучший снайпер регулярного чемпионата, забросив 44 шайбы, 20-летний Макдэвид, набравший 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82 матчах, помог своей команде выйти в плей-офф впервые с 2006 года, а Бернс стал лучшим защитником с 29-ю голами и 76-ю очками в 82-х матчах. Также он занял первое место по количеству бросков (320) - впервые с сезона 1994-95 это сделал защитник.

Победитель будет объявлен 21 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.