Кросби, Макдэвид и Бернс претендуют на «Тед Линдсей Эворд»

Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на престижную премию «Тед Линдсей Эворд», которая вручается лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования членов профсоюза хоккеистов.

В число номинатов попали: Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс.

