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«Монако» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Монако» сыграет с «Ювентусом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Луи II» в Монако и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.     

Напомним, в последний раз команды дважды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2014/2015, тогда в полуфинал по сумме двух встреч (1:0) вышла «Старая сеньора».

Матч

Монако - Ювентус

Место и дата

03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

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