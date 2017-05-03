«Монако» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Монако» сыграет с «Ювентусом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Луи II» в Монако и начнется в 21:45 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в последний раз команды дважды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2014/2015, тогда в полуфинал по сумме двух встреч (1:0) вышла «Старая сеньора».
Матч
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция
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