«Монако» – «Ювентус». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Монако» сыграет с «Ювентусом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Луи II» в Монако и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз команды дважды встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2014/2015, тогда в полуфинал по сумме двух встреч (1:0) вышла «Старая сеньора».