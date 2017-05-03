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Макс Ферстаппен: Переход в «Мерседес»? У меня есть в запасе пару лет на размышление

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен прокомментировал слова гоночного директора «Мерседеса» Тото Вольфа о переходе голландца в немецкую «конюшню».

В Сочи журналисты задали Тото ряд вопросов, на которые он мог ответить лишь «да» или «нет». Босс немецкой команды на вопрос, будет ли Макс Ферстаппен выступать однажды в «Мерседес», ответил утвердительно.

 - У меня еще есть в запасе пару лет на размышление, мне всего 19, - приводит слова Макса Autosport.com.ru. -  Мы с Тото много общались, он отличный человек, управляющей прекрасным коллективом, но сейчас я в «Ред Булле». Пока моя работа с инженерами идет очень хорошо, нужно только сделать так, чтобы автомобиль прибавил в скорости.

Напомним, в гонке Гран-при России 19-летний гонщик занял пятое место.

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