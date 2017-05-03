Победа «Локо» в Кубке России, хет-трик Роналду и разгром в мадридском дерби. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.
Столичный «Локомотив» в финале Кубка России «всухую» переиграл «Урал», но в первую очередь матч запомнился массовой дракой и удалением четверых футболистов.
После матча форвард «Урала» Роман Палюченко нецензурно выругался в адрес Ари.
А в Сочи, где проходил финальный матч, полиция задержала порядка 30 человек.
Губернатор Свердловской области присвоил звание «Почетный гражданин Свердловской области» президенту «Урала» Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Атлетико» благодаря хет-трику Криштиану Роналду.
Наставник «матрасников» Диего Симеоне после мадридского дерби заявил, что еще ничего не потеряно, а тренер «Реала» Зинедин Зидан с ним согласился.
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский отправлен в отставку
В НХЛ «Рейнджерс» обыграл «Оттаву» и сократил отставание в серии, а «Нэшвилл» в параллельном матче наоборот увеличил отставание от «Сент-Луиса».
Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Брент Бернс номинированы на престижную премию «Тед Линдсей Эворд».
Баскетбольный клуб «Бостон» удвоил преимущество в серии, одержав волевую победу над «Вашингтоном» в плей-офф НБА.
UFC подписал контракт с российским бойцом Забитом Магомедшариповым.
Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен не исключил своего возможного перехода в «Мерседес».
Видео дня: Форвард «Канелаша» дисквалифицирован на 4 года за удар коленом по лицу арбитра
Цитата дня: «В финале Кубка России все было как на хорошей свадьбе», - Виталий Мутко.
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