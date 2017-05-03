«Нэшвилл» переиграл «Сент-Луис» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ
В четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Нэшвилл»
на домашнем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Райан Эллис и Джеймс
Нил, а у гостей единственную шайбу забросил Джоэл Эдмундсон.
В серии до четырех побед «Предаторз» увеличили отставание –
3-1. Пятый матч противостояния состоится 6 мая в Сент-Луисе.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Второй раунд
Четвертый матч
Матч
Нэшвилл - Сент-Луис - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы:
Эллис (Уилсон), 45:09 (1:0). Нил 53:03 (2:0). Эдмундсон (Стеен, Лехтеря), 56:11 (2:1).
Место и дата
03 мая 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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