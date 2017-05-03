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«Нэшвилл» переиграл «Сент-Луис» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Райан Эллис и Джеймс Нил, а у гостей единственную шайбу забросил Джоэл Эдмундсон.

В серии до четырех побед «Предаторз» увеличили отставание – 3-1. Пятый матч противостояния состоится 6 мая в Сент-Луисе.

НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Второй раунд
Четвертый матч

Матч

Нэшвилл - Сент-Луис - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Эллис (Уилсон), 45:09 (1:0). Нил 53:03 (2:0). Эдмундсон (Стеен, Лехтеря), 56:11 (2:1).

Место и дата

03 мая 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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