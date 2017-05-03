«Нэшвилл» переиграл «Сент-Луис» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ

Барри Троц: Нисканен просто шел на дальнюю штангу, он не мог держать клюшку над головой

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 OT) высказался об эпизоде, в котором защитник «столичных» Мэтт Нисканен нанес травму капитану соперника Сидни Кросби.