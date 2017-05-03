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«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, который один из первых сообщил о трансфере Гарета Бэйла в «Реал», рассказал об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду «Монако» Килиану Мбаппе.

По словам Ди Марцио, английский клуб предложил за игрока сборной Франции 85 млн евро, но получил отказ. Оказывается, боссы французского клуба собираются получить за 18-летнего нападающего 120-140 млн евро.

При этом, как сообщил Ди Марцио, руководство ссылается на позицию футболиста, который хочет выступать за «Монако» еще как минимум один сезон.

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