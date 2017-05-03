«Голден Стэйт» обыграл «Юту» на старте серии второго раунда плей-офф НБА
Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение «Юте» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА.
Встреча между командами завершилась со счетом 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 22 очка. Также в его активе 7 подборов и 5 передач. У «Юты» отметился Руди Гобер. На его счету 13 баллов. Также 12 очков своей команде принес Гордон Хэйуорд.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0. Второй матч состоится 4 мая в Окленде.
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«Голден Стэйт Уорриорз» – «Юта» – 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21)
Счет в серии – 1:0
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