«Голден Стэйт» обыграл «Юту» на старте серии второго раунда плей-офф НБА

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение «Юте» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА.

Встреча между командами завершилась со счетом 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 22 очка. Также в его активе 7 подборов и 5 передач. У «Юты» отметился Руди Гобер. На его счету 13 баллов. Также 12 очков своей команде принес Гордон Хэйуорд.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0. Второй матч состоится 4 мая в Окленде.

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«Голден Стэйт Уорриорз» – «Юта» – 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21)

Счет в серии – 1:0