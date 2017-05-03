Болельщики «Урала» задержатся в Сочи из-за неисправности самолета

Как сообщает пресс-служба компании «Уральские авиалинии», по технической причине задерживается вылет рейса У6-322 Сочи – Екатеринбург.

По данным местных СМИ, этим рейсом в Свердловскую область должны вернуться болельщики «Урала», проигравшего накануне московскому «Локомотиву» со счетом 0:2 в финальном матче Кубка России.

По информации онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, борт из Сочи должен был вылететь в 4.10.

«Третьего мая при подготовке к выполнению рейса У6-322 Сочи – Екатеринбург на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность. Для доставки пассажиров в Екатеринбург будет задействовано резервное воздушное судно. В соответствии с федеральными авиационными правилами, пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице. Планируемое время вылета – 12.00», - уточняет пресс-служба.

Добавим, что после матча на трибуне сочинского стадиона «Фишт», на которой находились болельщики «Локомотива», вспыхнула драка. Один из фанатов без сознания был госпитализирован сотрудниками «скорой помощи». По данным полиции, после игры были задержаны около 30 человек.