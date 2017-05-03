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Никита Кучеров: У сборной России будет та же система, что и на Кубке мира. Стиль Знарка не изменился

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров поделился ожиданиями от выступления за сборную России на чемпионате мира по хоккею, который состоится с 5 по 21 мая в двух странах – Франции и Германии (в Париже и в Кельне). 

«Всегда приятно выступать с Гусевым в одной тройке. Мы не играли вместе лет пять. Но как тренер скажет, с тем и буду выходить. Здесь я не могу выбирать.

Надо играть в свой хоккей. Мне без разницы, что там пишут и говорят. Я выхожу и пытаюсь выполнить установку тренера, чтобы помочь команде. Делаю все, что от меня зависит.

В принципе у сборной России будет та же система, что и на Кубке мира. Стиль Знарка не изменился. Мне не пришлось потратить много времени, чтобы к ней привыкнуть. Раскаты, закаты, средняя зона и оборона. Эта система была мне довольно понятна», – сказал Кучеров, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

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