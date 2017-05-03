Кравчук, обыграв представителя Индии, вышел в четвертьфинал челленджера в Кимчхоне

Российский теннисист Константин Кравчук одолел во втором круге турнира серии «челленджер» в Кимчхоне представителя Индии Юки Бхамбри.

Встреча, которая длилась 1 час 57 минут, завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:3.

За все время игры спортсмен из РФ 6 раз подал навылет и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 двойных ошибок и 2 брейка.

Таким образом, Кравчук за выход в полуфинал соревнований поспорит с представителем Великобритании Лиамом Броэди.