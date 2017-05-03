Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Рейнджерс4 : 1Оттава
Футбол  Аякс- : -Лион
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Сент-Луис
Футбол  Монако- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кравчук, обыграв представителя Индии, вышел в четвертьфинал челленджера в Кимчхоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Константин Кравчук одолел во втором круге турнира серии «челленджер» в Кимчхоне представителя Индии Юки Бхамбри.

Встреча, которая длилась 1 час 57 минут, завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:3.

За все время игры спортсмен из РФ 6 раз подал навылет и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 двойных ошибок и 2 брейка.

Таким образом, Кравчук за выход в полуфинал соревнований поспорит с представителем Великобритании Лиамом Броэди.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Надаль вернулся на 5-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов опустился на 56-е местоИспанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.Кравчук проиграл Ито в четвертьфинале челленджера в ТайбэеРоссийский теннисист Константин Кравчук проиграл японцу Тацуме Ито в четвертьфинале Челленджера в Тайбэе, сообщает «Газета.Ru».Кравчук вышел в четвертьфинал челленджера в ТайбэеРоссийский теннисист Константин Кравчук в матче третьего раунда турнира серии «челленджер» в Тайбэе обыграл хорвата Франко Шкугор.Кузнецов опустился на 78-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба «Куньлунь Ред Стар»Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».Федерер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе поднялся на шестое место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Кравчук выбыл из турнира в Индиан-УэллсеРоссиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).Донской вернулся в топ-100 рейтинга ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Хачанов опустился на 50-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Андрей Кузнецов опустился на 61-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Кравчук уступил Харрисону на старте турнира в МемфисеРоссиянин Константин Кравчук проиграл американцу Райану Харрисону в первом круге турнира в Мемфисе.Хачанов поднялся на 48-е место рейтинга ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Хачанов поднялся на 51-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Не наш Ниш. Как россияне проиграли сербам в Кубке ДэвисаНе наш Ниш. Как россияне проиграли сербам в Кубке ДэвисаСборная России на выезде в Нише уступила Сербии в первом круге Кубка Дэвиса и теперь будет играть за право остаться в Мировой группе.Лайович обыграл Кравчука и принес Сербии четвертое очко в матче с РоссиейСербский теннисист Душан Лайович обыграл россиянина Константина Кравчука. Игра проходила в рамках матча первого раунда Кубка Дэвиса Сербия – Россия.Шамиль Тарпищев: У мужской сборной России очень хорошие перспективыПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что сборная России сможет выиграть Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя равноценными составами.Россия уступила Сербии в первом раунде Кубка ДэвисаСборная Сербии обеспечила себе победу в матче первого раунда Кубка Дэвиса против сборной России. После парной игры общий счет матча стал 3:0 в пользу сербов.«Павлюченкова могла пройти Уильямс». Анна Чакветадзе – об итогах Australian Open«Павлюченкова могла пройти Уильямс». Анна Чакветадзе – об итогах Australian OpenВсе россияне в основной сетке Australian Open уже покинули турнир.Медведев и Хачанов сыграют с Джоковичем в Кубке ДэвисаПрезидент Федерации тенниса России и капитан мужской сборной Шамиль Тарпищев огласил состав национальной команды на матч первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной Сербии.Кравчук проиграл Изнеру и завершил свое выступление на Australian OpenРоссийский теннисист Константин Кравчук завершил свое выступление на Открытом чемпионате Австралии.
Футбол
Стали известны все участники четвертьфинала ЧМ по пляжному футболу
Футбол
Криштиану Роналду: «Реал» доминировал над «Атлетико» до финального свистка
Теннис
Кравчук, обыграв представителя Индии, вышел в четвертьфинал челленджера в Кимчхоне
Хоккей
Никита Кучеров: У сборной России будет та же система, что и на Кубке мира. Стиль Знарка не изменился
все новости
Константин Кравчук
Константин Кравчуквсе новости