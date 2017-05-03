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Криштиану Роналду: «Реал» доминировал над «Атлетико» до финального свистка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал комментарий после победы над «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Команда проделала огромную работу, мы провели выдающийся матч. «Реал» доминировал над соперником до финального свистка. Очень рад, что мне удалось забить три мяча. 

Да, это отличный результат, но впереди нас ждет ответная встреча. Вопрос о выходе в финал остается открытым. «Атлетико» силен, не случайно эта команда дошла до полуфинала», – цитирует 32-летнего игрока официальный сайт «сливочных».

Напомним, ответный матч «Реала» и «Атлетико» состоится 10 мая на стадионе «Висенте Кальдерон» и стартует в 21.45 мск.

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Матч

Реал - Атлетико - 3:0 (1:0)

Голы

Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)

Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)

Предупреждения:

Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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