Криштиану Роналду: «Реал» доминировал над «Атлетико» до финального свистка

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал комментарий после победы над «Атлетико» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Команда проделала огромную работу, мы провели выдающийся матч. «Реал» доминировал над соперником до финального свистка. Очень рад, что мне удалось забить три мяча.

Да, это отличный результат, но впереди нас ждет ответная встреча. Вопрос о выходе в финал остается открытым. «Атлетико» силен, не случайно эта команда дошла до полуфинала», – цитирует 32-летнего игрока официальный сайт «сливочных».

Напомним, ответный матч «Реала» и «Атлетико» состоится 10 мая на стадионе «Висенте Кальдерон» и стартует в 21.45 мск.

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