Стали известны все участники четвертьфинала ЧМ по пляжному футболу

Сегодня, 3 мая, стали известны все участники четвертьфинальной стадии чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Нассау (Багамские острова).

В заключительном туре в группе C сборная Парагвая обыграла команду Панамы (5:2), а коллектив из Португалии в дополнительное время победил команду ОАЭ (2:1).

Сборная Бразилии выиграла третий матч подряд в группе D, разгромив команду Японии со счетом 9:3, а команда Таити оказалась сильнее сборной Польши (8:4).

Чемпионат мира

1/4 финала

Парагвай – Таити.

Бразилия – Португалия.

Швейцария – Иран.

Италия – Сенегал.

Напомним, матчи состоятся 4 мая.