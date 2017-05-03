Стали известны все участники четвертьфинала ЧМ по пляжному футболу
Сегодня, 3 мая, стали известны все участники четвертьфинальной стадии чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Нассау (Багамские острова).
В заключительном туре в группе C сборная Парагвая обыграла команду Панамы (5:2), а коллектив из Португалии в дополнительное время победил команду ОАЭ (2:1).
Сборная Бразилии выиграла третий матч подряд в группе D, разгромив команду Японии со счетом 9:3, а команда Таити оказалась сильнее сборной Польши (8:4).
Чемпионат мира
1/4 финала
Парагвай – Таити.
Бразилия – Португалия.
Швейцария – Иран.
Италия – Сенегал.
Напомним, матчи состоятся 4 мая.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически