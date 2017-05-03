Боксер из Ботсваны умер после поражения нокаутом

Как сообщает Boxing News.com, боксер из Ботсваны Герберт Нкабити скончался после поединка против Виллиса Балойи из ЮАР.

Встреча состоялась в минувшую пятницу в Карнивал-Сити. Балойи одержал победу нокаутом в шестом раунде, после чего его оппонент потерял сознание и был доставлен в госпиталь.

Отмечается, что спасти жизнь Нкабити врачам не удалось – спортсмен умер в больнице, не приходя в сознание.