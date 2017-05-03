Владимир Кличко обещал в скором времени вернуться на ринг
Украинец Владимир Кличко, проигравший поединок британцу Энтони Джошуа за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO, рассказал о своих планах на будущее.
«Покидаю Лондон с чувством, что в прошедшую субботу выиграли все – спорт, болельщики и даже я. Всем всего хорошего, я вернусь!», – приводит слова Кличко Allboxing.ru.
Ранее Джошуа заявил, что готов дать реванш 41-летнему представителю Украины.
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