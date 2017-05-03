Александр Шмурнов: Как ни болей за «Монако», но соответствовать комическому уровню «Реала» может только «Ювентус
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре мадридского «Реала» в матче с «Атлетико», который состоялся накануне в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0).
«Реал» провел идеальный матч. Как ни болей за «Монако», но соответствовать этому комическому уровню нынче может только «Ювентус», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
"Реал" провёл идеальный матч. Как ни болей за "Монако", но соответствовать этому комическому уровню нынче может только "Ювентус".— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 2 мая 2017 г.
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Матч
Голы
Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)
Предупреждения:
Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция
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