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Александр Шмурнов: Как ни болей за «Монако», но соответствовать комическому уровню «Реала» может только «Ювентус

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре мадридского «Реала» в матче с «Атлетико», который состоялся накануне в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0).

«Реал» провел идеальный матч. Как ни болей за «Монако», но соответствовать этому комическому уровню нынче может только «Ювентус», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

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Матч

Реал - Атлетико - 3:0 (1:0)

Голы

Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)

Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)

Предупреждения:

Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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