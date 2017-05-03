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Шарапова сыграет с Пуиг на старте турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова, вернувшаяся в профессиональный спорт после длительной дисквалификации, в первом круге выставочного турнира Tie Break Tens сыграет с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

Отметим, что другая представительница РФ – Светлана Кузнецова – проведет матч с Мэдисон Киз из США, а представительница Польши Агнешка Радваньска встретится с испанкой теннисисткой Гарбинье Мугурусой. Британка Йоханна Конта – с румынкой Симоной Халеп.

Добавим, что в мужском турнире состоятся следующие матчи: Григор Димитров (Болгария) – Даниэль Эванс (Великобритания), Люка Пуи (Франция) – Фернандо Вердаско (Испания), Томаш Бердых (Чехия) – Джек Сок (США), Станислас Вавринка (Швейцария) – Фелисьяно Лопес (Испания).

Напомним, турнир состоится 4 мая в Мадриде. Матчи проходят в виде тай-брейка до 10 очков.

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