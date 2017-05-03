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Тарханову присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской области»

Источник:  Znak.comКомментарии

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин Свердловской области» президенту «Урала» Григорию Иванову и главному тренеру команды Александру Тарханову, сообщает Znak.com.

Игроки клуба будут удостоены награды «За заслуги перед Свердловской областью».

Во вторник «Урал» в Сочи уступил московскому «Локомотиву» (0:2) в финале Кубка России. Тем не менее после матча Куйвашев пришел в раздевалку уральской команды и поблагодарил футболистов.

«Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. Сегодня за вас болели не только уральцы. Многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Футбольный клуб «Урал» приобрел огромное число фанатов по всей стране», - сказал глава региона. 

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