Россиянин Антигулов проведет бой 13 мая на турнире UFC против датчанина

Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Гаджимурад Антигулов свой следующий бой проведет на турнире UFC, который состоится 13 мая.

Его соперником станет датчанин Хоаким Кристенсен.

Напомним, что Антигулов за свою карьеру в ММА провел 23 поединка, в которых одержал 19 побед и потерпел четыре поражения. Он дебютировал в UFC 19 ноября в поединке против бразильца Маркоса Рожерио де Лимы и одержал победу сабмишеном в первом раунде. На данный момент российский боец имеет серию из 13 побед подряд.

Кристенсен за свою карьеру провел 18 поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. В UFC он провел два поединка, один выиграл, другой — проиграл.