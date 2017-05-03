Александр Кожевников: Я не вижу российских игроков, которые были бы не на контрактах и гремели в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, заявившего, что в ближайшее время начнут появляться новости о возвращении на родину российских игроков НХЛ.

Напомним, ранее руководство заокеанской лиги объявило, что не будет прерывать чемпионат во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Таким образом, оставаясь в клубах НХЛ, российские хоккеисты не смогут принять участие в Играх.

- Рома (Ротенберг), наверное, больше знает, но я не вижу кандидатов, игроков, которые были бы не на контрактах и которые гремели бы в НХЛ. Малкин, Овечкин, Панарин, Бобровский - разве они приедут? Даже Кузнецов не приедет. Ну а тогда мы про кого говорим? Там есть средние игроки, которых у нас и так полно, - цитирует Кожевникова Sobesednik.ru.