Экс-игрок НБА был ранен во время перестрелки в Лос-Анджелесе

Как сообщает King5.com, бывший атакующий защитник НБА Брэндон Рой получил ранение в перестрелке в Лос-Анджелесе в выходные.

Согласно источнику, 32-летний спортсмен стал случайным свидетелем конфликта между преступными группировками, в результате которого получил ранение. Отмечается, что баскетболист получил медицинскую помощь и уже вернулся в Вашингтон.

Напомним, в НБА Рой провел шесть лет. Американец был выбран на драфте 2006 года под общим шестым номером «Миннесотой», но сразу же обменян в «Портленд».

В 2007 году Рой был признан лучшим новичком НБА. Дважды участвовал в Матче всех звезд НБА.

После завершения карьеры в 2013 году из-за проблем с коленями Рой возглавил школьную команду в Сиэтле, с которой не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне и получил награду лучшему главному тренеру школьной команды в США.