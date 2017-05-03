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Александр Кожевников: Зачем нашим клубам приобретать игроков НХЛ?

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова вице-президента СКА Романа Ротенберга, заявившего, что приобретение игроков НХЛ будет одной из главных задач СКА в ближайшее время.

- Дело даже не в том, что другие клубы не потянут таких хоккеистов. Кроме ЦСКА и СКА, большие зарплаты готовы платить и Казань, и «Магнитка», и «Локомотив». С этим проблем нет. Просто - ну а зачем? Там сильнейшая лига, сильнейшая конкуренция, другие условия жизни. Даже кроме хоккея. У кого жены хотят остаться, у кого там дети учатся... Кто пойдет на эту перестройку? У них своя жизнь, они взрослые мужики. А нужно ли это нашей сборной - тоже большой вопрос, - цитирует Кожевникова Sobesednik.ru.



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