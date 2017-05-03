В Нижнем Новгороде выделят 147 млн рублей на реконструкцию базы к ЧМ-2018

Правительство Нижегородской области намерено выделить 147 миллионов рублей на реконструкцию стадиона «Локомотив», который станет базой для одной из сборных во время чемпионата мира-2018, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Торги на право выполнение работ назначены на 19 мая.

В Нижнем Новгороде пройдут четыре встречи группового турнира ЧМ-2018, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Напомним, турнир состоится в 2018 году в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал пройдет в Москве на стадионе «Лужники».