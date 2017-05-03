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Баскетболист «Бостона» посвятил победу в плей-офф погибшей в автокатастрофе сестре

Источник:  RT на русскомКомментарии

Разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас посвятил победу во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА против «Вашингтон Уизардс» своей погибшей в автокатастрофе сестре.

«Я не мог не выйти на площадку в день ее рождения. Я хотел победить ради нее», – заявил Томас, слова которого приводит RT со ссылкой на Twitter «Бостона».

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