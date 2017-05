Баскетболист «Бостона» посвятил победу в плей-офф погибшей в автокатастрофе сестре

Разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас посвятил победу во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА против «Вашингтон Уизардс» своей погибшей в автокатастрофе сестре.

«Я не мог не выйти на площадку в день ее рождения. Я хотел победить ради нее», – заявил Томас, слова которого приводит RT со ссылкой на Twitter «Бостона».

"There was no way I couldn’t play on her birthday," Isaiah Thomas says of his sister, Chyna. "I wanted to win for her."